Telia filmisoovitused aastavahetuseks: kadunud biitlid ja nohik rockstaari lavale lohistamas

"Eile veel" ("Yesterday", 2019)

Komöödia, kus kõlab ohtralt biitlite igihaljast muusikat. Jack on keskpärane laulukirjutaja. Ühel õhtul satub ta liiklusõnnetusse ja samal hetkel toimub ülemaailmne elektrikatkestus. Õnnetusest toibudes avastab Jack, et sellist bändi nagu The Beatles maailma ajaloos enam ei eksisteeri. Ta asub nende muusikat enda loominguna esitlema ja saab erakordselt populaarseks. See lööb aga kiilu tema ja ta sõbratari vahele ning noormees peab valima, kas karjäär või armastus... Filmi lavastas Danny Boyle ("Rentslimiljonär"), stsenaariumi kirjutas Richard Curtis ("Neli pulma ja üks matus").

"Lohista ta lavale" ("Get Him to the Greek", 2010)

Vürtsika huumoriga muusikakomöödia. Aaron Green (Jonah Hill, "Superbad") töötab assistendina plaadikompaniis, mille omanik annab talle raske ülesande. Noormees peab lendama Londonisse ja lohistama sealt 72 tunni jooksul Los Angelese Greek Theatre'i lavale esinema metsiku käitumisega rockstaari Aldous Snow (Russell Brand, "Unusta Sarah Marshall"). Sel raskel teel seisab innukas nohik silmitsi geniaalse muusikuga kaasneva joomise, narkootikumide, naiste ja pööraste orgiatega... Filmi lavastas Nicholas Stoller ("Unusta Sarah Marshall"), teistes osades Rose Byrne ("28 nädalat hiljem"), Elizabeth Moss ("Mad Men") jt.

"Walk Hard: Dewey Coxi lugu" ("Walk Hard: The Dewey Cox Story", 2007)

Kahele Kuldgloobusele kandideerinud muusikaline komöödia, mis parodeerib muusikamaailma legende ülistavaid filme. Filmi peaosas hiilgab Oscari nominent John C. Reilly ("Chicago"). Lugu räägib Dewey Cox'ist, jumaldatud ameerika lauljast ja teletähest. Mees on legendi maine vääriline - ta magab sadade naistega, abiellub iga natukese aja tagant, on eostanud mitukümmend last ja mekkinud kõiki narkootilisi aineid, mis eales leiutatud. Kuid Dewey elu saab tõelise sisu alles siis, kui ta südames tärkavad ehedad tunded oma taustalaulja Darlene'i vastu.

"Trollid 2" ("Trolls 2", 2020)