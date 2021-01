Kulturist-džinn ja teisi fakte "Aladini" uusversioonist

Vargapoiss Aladini rollis on Mena Massoud, vaprat ja iseteadlikku printsessi Jasmiini mängib Naomi Scott ning kõikvõimsat džinni superstaar Will Smith. Enne esilinastust toome teieni mälu värskendamiseks ja uue versiooni huvitavama jälgimise huvides 4 fakti „Aladini" telgitagustest.

Gängsterfilmidest multikateni

„Aladini" lavastaja Guy Ritchie filmidest said tuule tiibadesse märulistaarid Jason Statham ja Vinnie Jones. Need filmid on muidugi Ritchie esimesed ja paljude arvates parimad teosed: „Hunnik pappi ja suitsev kaheraudne" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) ning „Teemandirööv" (Snatch, 2000). Kassahittidest on Ritchie lavastanud ka Sherlock Holmesi filmid (2009 ja 2011), mille peaosades Robert Downey Jr. ja Jude Law. Ka kõnealune „Aladin" oli 2019. aasta üks suurimaid hitte, tuues sisse üle miljardi dollari.

1992. originaal

Me kõik teame 1992. aasta Disney animatsiooni „Aladin". Isegi kui me ei oska nimetada sinna hääle andnud näitlejaid, siis 92. aasta joonistatud tegelaskujud tunneme siiski igal ajal ära. Ka tookord oli kõige kuulsam näitleja džinni rollis. Tookord võttis selle vastutuse hiljem „Hea Will Huntingu" eest Oscari võitnud armastatud koomik Robin Williams. 1992. aasta versioon tõusis aasta edukaimaks ja ajaloo kõige enim teeninud animatsiooniks.

Kulturist-džinn

Lavastaja Guy Ritchie tahtis, et tema džinn oleks muljetavaldav mitte ainult üleloomulike võimete, vaid ka väljanägemise poolest. Ritchie rääkis, et ta kasvas üles imetledes 1970ndate kulturiste, kes treenisid eelkõige ülakeha. Seetõttu on ka Will Smithi kehastataval džinnil treenitud, kuid mitte liiga suured rinnalihased, biitsepsid ja kõhulihased. Ritchie eesmärgiks oli isalikku aukartust äratav tegelane.

Vihjed Will Smithi karjäärile