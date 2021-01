ARVUSTUS | Kesk(pärane)öine taevas, mis on mõeldud IMAX-ekraanidele

Praegusel ajal, mil enamik kinosid inimtühjadena seisavad ja inimesed filme koduteleritest vaatavad, otsustasid „The Midnight Sky“ tootjad pärast üksikuid eellinastusi, et oleks mõistlikum see kinotükk Netflixi rahvale vaatamiseks panna. Tõenäoliselt on see parim mõte, mida antud teosega teha saaks, sest kui oled filmile kulutanud 100 miljonit dollarit, siis tuleb see kuskilt, loodetavasti kasumiga, tagasi teenida. Aga paraku on paljudes suurriikides kinode tegevus täielikult peatatud, mis muidugi sobib kõigile koduseid kinoteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Tuleb tunnistada, et „The Midnight Sky“ puhul on säästetud kinorahast vaid meelehead, kuigi ulmefilmide efektid enamasti just kinosaalidesse kuuluvad. Hoolimata sellest, et selles astuvad üles armastatud näitlejad, kelle hulgas on George Clooney, Felicity Jones ja Kyle Chandler, on värske film juba praegu palju negatiivseid kommentaare saanud.