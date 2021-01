Murrang filmiajaloos: "Nomaadimaa" Oscarile nimetamine tooks kaasa enneolematu sündmuse

Lõppenud aasta ühe soosiku "Nomaadimaa" peaosalisel Frances McDormandil võib see võimalus avaneda: ta oli režissöör Chloé Zhao filmile ka produtsendiks. Nominatsiooni saamine on väga tõenäoline, sest "Nomaadimaad" peetakse üheks tugevamaks 2020. aasta filmiks. Niisamuti on kriitikud säravaks ja veenvaks hinnanud McDormandi rollisoorituse 2008. aasta majanduskriisi ohvrina.