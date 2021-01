Telia filmisoovitused alanud nädalaks: Liam Neesoni kaks erinevat nägu ja nooruke politseinik korruptantide haardes

Krimidraama. Aastaid tabamatult tegutsenud pangaröövel Tom Carter ( Liam Neeson , "Röövitud") otsustab end vabatahtlikult politseile üles anda, sest ta on leidnud naise, kellega soovib koos rahulikult vanaduspõlve veeta. Mees on nõus tunnistama üles oma röövid ja andma üle miljonid dollarid, soovides vastutasuks lühemat vanglakaristust. Tomi juhtumiga asuvad tegelema kaks räpast võmmi, kes ta reedavad ja raha ära varastavad. Nüüd peab mees meeleheitlikult oma elu eest põgenema, samas üritades kuidagi õiglust jalule seada.

Romantiline draamakomöödia. Kunstnik Robert (Liam Neeson, "Schindleri nimekiri") sõidab koos täiskasvanud poja Jackiga (Micheál Richardson, "Külm tagaajamine") Itaaliasse. Nende eesmärk on müüa maha Jacki emale kuulunud villa. Kunagine kaunis hoone on aga räämas. Võõrandunud isa ja poeg peavad selle kuidagi üles vuntsima. Renoveerimistööde käigus parandavad nad aga ka omavahelist suhet. Ootamatult avanevad kaunis Toskaanas viibides mõlema mehe elus täiesti uued perspektiivid.

"Viimane vahetus" ("The Last Shift", 2020)

Draamakomöödia. Stanley (Richard Jenkins, "Vee puudutus") on eakas mees, kes töötab kiirtoidurestoranis. Pärast pea neljakümmet aastat samas ametis, on käes tema viimane nädalavahetus sööklaköögis. Stanley õpetab välja enda asendajat, noorukest Jevonit (Shane Paul McGhie, "Uskumatu"). Õhtu võtab aga ootamatu pöörde, kui selgub, et noormees on andekas kirjanik, kelle provokatiivsed vaated ja äkiline käitumine talle pidevalt jamasid kaela toovad.