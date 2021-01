Näiteks sai petta seriaali naissoost fänn, kes kandis kelmile üle koguni 34 000 naela, et investeerida Spirits of Heughani nimelisse viskimarki. Veel suurema summa annetas 56-aastane medõde Stephanie, kelle konto jäi vaesemaks 36 500 naela võrra. Selgub, et naine pidas end sarjatähega online-armusuhtes olevaks juba alates 2018.aastast.

Väidetavalt lubas Heughan talle väärtuslikku ja isiklikku kingitust. "Ta ütles, et paigutas sellesse üllatusse kõvasti sularaha," põhjendas naine Daily Recordile. Usutavuse huvides saadeti talle ka fiktiivne tšekk ühe Šotimaal asuva transpordiettevõtte poolt. Kingitus ei jõudnud paraku kunagi kohale. "Küll selgitati, et pakk sattus kogemata Brasiiliasse, siis jälle Gruusiasse, pidin maksma lisasumma, et see edasi liiguks." Lõpuks nõuti naiselt 7000 naela suurust trahvi transpordifirma reeglite mitte täitmise eest.