Uued "Eesti lugude" filmid linastuvad virtuaalselt

Sellele järgneb režissöör Meelis Muhu dokumentaallugu “Kasuemad” inimestest, kelle südameasjaks on vigastatud ja orvuks jäänud metsaelanike ravimine ning loodusesse tagasi laskmine.

Kultuuriportaalis tuleb täna esitlusele veel kaks lugu. “Murust” (režissöör Kaupo Kruusiauk) räägib kahest perekonnast, kelle vaated muru ja aia hooldamisele on teineteise vastandid. “Muusika, mida ma veel ei tea” (režissöör Aleksandr Heifets) viib koos Tartu melomaani Ahtoga vinüülplaatide kirevasse maailma.

“Eesti lood” sarjast on kujunenud omanäoline ajastu kroonika, mille esimesed lood valmisid 2003. aastal. Järjekorras juba 18. hooaeg toob vaatajate ette kaheksa lugu, mis avavad eestimaalaste tegemisi ja ühiskonnas toimuvaid protsesse. Eelmainitutele lisaks tulevad näitamisele veel filmid “Käärid“ (Margus Talvik), “Uus eestlane“ (Andres Keil), “Matz“ (Elīza Bēniņa) ja “Lil Eesti“ (Taavi Arus). Dokumentaalfilmide tootmist on rahastanud Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Sel hooajal on nõustajana kaasatud rahvusvaheliselt tunnustatud dokumentaalfilmide monteerija Jesper Osmund Taanist.