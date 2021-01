Mis on aastatega muutunud? 3 fakti Dumbo uusversioonist

Üks põhiküsimus, mida lavastajad uue filmi kohta kuulsid, oli: kes Dumbo häält teeb? Tundub, et enamik inimesi mäletab 1941. aasta versiooni valesti. Mõned loomad-linnud nagu hiir ja varesed rääkisid ning isegi laulsid, kuid Dumbol endal polnud seal ühtegi repliiki. See jäi nii ka uusversioonis.

1941. aasta originaal oli kõigest 64 minutit pikk ning keskendus peaaegu täielikult väiksele elevandile. 2019. aasta „Dumbo" on tund ja 52 minutit ja see oleks liiga pikk aeg loo ainult elevandi perspektiivist jutustamiseks. Pealegi ei tahetud korrata seda, mida on juba tehtud. Uus versioon toob loosse rohkem inimtegelasi. Põhirolli mängivad endine tsirkuseartist ja I maailmasõja veteran Holt Farrier (Colin Farrell) ning tema kaks last, kes tsirkuses Dumbo eest hoolitsevad. Samuti teeme tutvust antikangelase V.A. Vandeverega (Michael Keaton), kes on konkureeriva meelelahutuskeskuse omanik. Tsirkuse omanik ja etenduste juht on olemas nii vanas kui uues versioonis, viimases täidab seda rolli armastatud näitleja Danny DeVito.