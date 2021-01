Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: uued Eesti sarjad, värvikas Linnar Priimägi ja salapäraselt kadunud tütre ema katsumused

Elisa Huubi on jõudnud Elisa uue originaalsarja "Tulejoonel " 4.osa. Sadama juhataja tuleb koomast välja ja räägib uurija Markile, miks ta auto ette jooksis. Selgub, et mees on jõhkra väljapressimise ohver. Mark korraldab koos Kriminaalpolitseiga haarangu väljapressija tabamiseks, selle käigus avastatakse prostitustioonivõrgustik, mis orjastab Ukrainast ja Valgevenest siia tööle tulnud naisi. Jakob satub samal ajal silmitsi kiuritegeliku grupeeringuga, mille liikme ta õhku laskis ja tema elu on tõsises ohus. Käib uus ja võimas plahvatus.

Elisa videolaenutusse on jõudnud verivärske eestimaine dokumentaalfilm Linnar Priimäest. Filmi tutvustuses räägib režissöör Manfred Vainokivi nii: See juhtus mõned aastad tagasi Santiago de Compostelas, maalima vanimas hotellis. Olin teelauas Linnar Priimäele üht enda arust geniaalset mõttekäiku presenteerinud, kui lugupeetud professor ärritus ja lasi "Mephistophelesel" enda sisemusest vallanduda. Oli see vast tulevärk. Järgmise veerandtunni jooksul sain teada kogu tõe enda kohta. Priimägi imestas, kuidas maakoor üldse suudab nii rumlat inimest kanda. Olles oma valgustava sõimu minu aadressil lõpetanud, leebus ta ja ütles, "Manfred sa pead minust filmi tegema." Keeldusin sedamaid. Ma võin ju rumal olla, aga ometi mitte nii rumal, et Priimäest filmi teha. Paraku läks teisiti ja Mephistopheles saavutas oma tahtmise. Ma ei hakka siinkohal ümber jutustama filmi sisu, mis oleks sama mõttetu tegu nagu puändi ärarääkimine enne veel kui anekdoot kõlanud on.