Go3 filmisoovitused nädalavahetuseks: kultuslik ulmesari, saatuslik lumelaviin ja Meryl Streep tragikoomilise valestilauljana

On aasta 1944 ja maailm on teise maailmasõja haardes. Muusikaarmastajast seltskonnadaam Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) usub, et muusika on olulisem kui eales varem. Ta abikaasa St Clair Bayfield (Hugh Grant) korraldab väikese kontserdi ja palkab pianistiks Cosmé McMooni (Simon Helberg). McMoon on šokeeritud, kui saab teada, et Jenkinsil on kohutav lauluhääl, aga Bayfield ja naise hääletreener Carlo Edwards (David Haig) ei ütle seda talle. Intiimne kontsert, mille publiku Bayfield ise välja valis, saab Jenkinsi sõprade poolt kiita ja ta otsustab plaadi välja lasta.