Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: Pretoria poliitvangide põgenemine ja Nicole Kidman minevikupainaja küüsis

Pingeline põnevusfilm, mis on ainest saanud tõsielusündmustest. On aasta 1979. Lõuna-aafriklased Tim Jenkin (Daniel Radcliffe, "Harry Potteri" saaga) ja Stephen Lee (Daniel Webber, "The Punisher") pannakse pikaks ajaks Pretoria vanglasse. Nad on poliitvangid, keda mõistetakse süüdi riigivastases tegevuses. Mehed mõistavad, et trellide taga neil suurt võimalust ellujäämiseks pole. Ainus lahendus on proovida eriti range režiimiga vanglast kuidagi ära põgeneda.