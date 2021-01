Kogu tõde 2021. aasta Oscaritest: mida me siiani teame?

Tavaliselt tsementeeritakse auhinnagala põhi juba detsembris ning hiljemalt aasta alguses selgub, kellel tseremooniale asja on. Epideemia-aastal on aga meelelahutustööstusele olnud sedavõrd karm mõju, et 93. tseremoonia puhul ei tea me siiani sedagi, kas keegi sellel füüsiliselt osaleda saab.

Paljude esilinastuste ebamäärasus lükkab edasi ka gala enda. Algselt 28. veebruaiks kavandatud sündmuse enda: see toimub 25. aprillil. Juba Oscarite algusest peale on auhindu muidu kätte antud talve lõpus või kevade alguses.

Kui nominatsioonid on muidu selgunud jaanuari keskel, siis alanud aastal selguvad need riburadapidi alates 1. veebruarist parima dokumentaali, parima võõrkeelse filmi ja parimate visuaalsete efektide kandidaatidega. Eelhääletus lõpeb 5. veebruaril.

Hääletused algavad 5. märtsil ning nominatsioonide lõplik nimekiri avaldatakse 15.märtsi varastel hommikutundidel USA aja järgi.

Siiani on selgusetu, kuidas tseremoonia ise aset leiab ning kes seda tänavu juhib. Kas seda üldse õnnestub suurel laval läbi viia, on samuti lahtine. Produtsentidel Jesse Collins, Stacey Sher ja Oscari-võitjast Steven Soderberghil tuleb langetada rasked otsused.

Akadeemia president David Rubin ja CEO Dawn Hudson avaldavad: "2021. Oscarite tseremoonia on suurepärane võimalus uuenduslikuks sõuks. Akadeemia on väga põnevil, et see kogu maailmale kätte toimetada!"

Möödunud hooajast võetakse Oscari kandidaatine arvesse filme, mis on esilinastunud 1. jaanuarist 2020 kuni 28.veebruarini 2021, seega on pikenenud ka periood, mille vältel need kinodesse on jõudnud.

Mängureeglid saavad selgeks, kes on osalejad? Ajakirjandus ennustab suurde mängu sisenevat järgmiseid filme: Ma Rainey’s Black Bottom, Nomaadimaa, Mank, The Trial of the Chicago 7, One Night in Miami, The Father, News of the World, Soul, Da 5 Bloods on nimed, mida on parima filmi kontekstis nimetatud. Mõned nädalad asjaolude selgumiseni on veel jäänud.