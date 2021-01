ARVUSTUS | Leinast tekkinud tühjuse täitmine ehk rasedatele rangelt keelatud

"Pieces of a Woman" on peaaegu esimestest stseenidest peale valus vaatamine. Martha (Vanessa Kirby) ja Sean ( Shia LaBeouf ) valmistuvad saama kauaoodatud last. Babyshowergi peetakse ära ning kodusünnituse esimene faas läheb kui õlitatult - kui välja arvata see, et pere poolt usaldatud ämmaemand on teise sünnituse juures abiks ega saa kohale tulla. Tema asemel saabub appi Eva (Molly Parker), kes vaatamata kogemustele ei oska kahtlustada midagi hirmsat, kuni beebi pärast sünnitust hapnikupuuduse tõttu lillaks tõmbub ja sureb. Läbi elatud sünnitusvalu asendub millegi hoopis piinarikkamaga: kogu perel tuleb leinata tütart, kes veel hetk tagasi sooja ja õunalõhnasena ema rinnal lamas.

Filmi pildikeel on mõtlik ja tempo rahumeelne, pisarat iga hinna eest ei pigistata,küll aga on ilmselt taotletud kutset empaatiale: aidata mõista neid inimesi, kes on olnud sarnases olukorras. Neid on palju, kuid me ei pruugi seda teada, sest lein on seisund, milles suur osa inimestest eelistab enesesse tõmbumist. Nõnda teeb omal kombel ka Martha ja teda aidata on keeruline, et mitte öelda võimatu. Häid lahendusi ja õigeid sõnu ju lihtsalt ei ole.