Telia filmisoovitused uueks nädalaks: Marie Curie teadusele pühendatud elu ja Pedro Almodóvari autoportree Antonio Banderase esituses

"Radioaktiivne" ("Radioactive". 2019)

Eluloofilm. "Radioaktiivse" peategelane on geniaalne ja kartmatu teadlane Marie Curie (Rosamund Pike, "Kadunud"). Pärast abikaasa Pierre Curie (Sam Riley, "Pahatar") surma jääb Marie truuks teadusele ja uurib seni tundmata radioaktiivseid elemente. Peagi saab selgeks, et tema avastused päästavad meditsiini vallas tuhandeid inimesi, kuid sõjavankri ette rakendatult suudavad need hävitada miljoneid elusid.

"Made in China" (2019)

Prantsuse draamakomöödia. François on hiina juurtega prantslane. Ta läks oma isaga kümme aastat tagasi tülli ning pole perega pärast seda kordagi suhelnud. Alates sellest ajast on ta üritanud kõiki oma päritoluga seotud küsimusi vältida. Kuid kui François saab teada, et ta ise saab peagi isaks, mõistab mees, et on aeg oma päritoluperega rahu teha. Ta asub teele Pariisi Hiinalinna poole, et lörriläinud suhted ära klaarida ja puhtalt lehelt alustada. Mõistagi ei lähe kõik aga nii, nagu François on plaaninud.





"Ära pööra pilku kõrvale" ("Never Look Away", 2018)

Kahele Oscarile kandideerinud saksa eluloodraama. Noort saksa kunstnikku Kurt Barnertit piinavad lapsepõlves natsirežiimi ajal üle elatud õudused. Kui ta kohtab tudeng Elisabethi, on mees veendunud, et tegu on tema elu armastusega. Nad põgenevad Lääne-Saksamaale. See inspireerib kunstnikku ja ülimalt andekas mees hakkab maalima pilte, mis ei peegelda mitte üksnes tema enda saatust ja minevikku, vaid kogu põlvkonna traumaatilist ajalugu. Filmi lavastas tunnustatud režissöör Florian Henckel von Donnersmarck ("Teiste elud").

"Valu ja hiilgus" ("Dolor y gloria", 2019)