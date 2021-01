Näitleja Karin Tammaru: sarja pommimees on karmim kui kunagine Pae tänava flanellsärgis vanaisa

Karin räägib Kinoveebile, kas ja kuidas on pandeemia tema tööelu mõjutanud, missugustest rollidest ta unistab ning millistes lavastustes näitlejat peagi näha saame.

Karinit tunneme teatrilavadelt, kus ta on läbi aegade mänginud suurepäraseid rolle. Näitleja on varasemalt töötanud Rakvere teatris ja Vanemuises ning praegu on ta Endla teatri koosseisuline näitleja. Lisaks on Karin teinud palju meeldejäävaid rolle ka filmides ja teleseriaalides. Filmis „Pangarööv" mängis ta Milvi tegelaskuju, teleseriaalis „Riigimehed" õpetajat ning filmis „Pilvede all" astus ta üles kui ootamatult välja ilmunud neljas õde. Filmis oli Karinil suur roll kanda, sest mängida tuli kelmi, kes ihales kuuluda täiuslikku pereellu. Samanimelise teleseriaali uutes osades seda tegelast kahjuks näha ei ole. „Tema elab rahulikult ja loodetavasti õnnelikult Soomes edasi," lisab Karin.

Neljanda õe hingeelu

Näitleja mängis „Pilvede all" filmis neljandat õde Irist ning Karinile jäi kogu projektist hea mälestus. „See oli huvitav tegemine ning kolleegid olid toredad. Paljudega ma polnud töö mõttes varem kokku puutunud ja see aitas kaasa mu rollile, sest Iris oli ka kõigile teistele tegelaskujudele võõras," kirjeldab Karin. Aastate jooksul on tegelastel juba väljakujunenud omavahelised suhted ning koos töötades oldi väga loomulikud. „Mul tekkis korraks reaalselt ka tunne nagu minu tegelasel Irisel, et tahaks samuti sellisesse perre kuuluda. Iris proovis ka oma olemasolu õigustada ja teistele meeldida," lisab Karin. Sarjade ja filmide võtted on alati ajaliselt väga piiratud ning ümbertegemise aega ei jää, teatris on aga teisiti. „Mul on tihti enda rollidega raske rahule jääda ja seda eriti filmis või teleseriaalis, teatris saab vigade parandusi teha," räägib näitleja.

Töö jätkub, aga kas jõutakse ka finišisse?