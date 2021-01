Eesti korvpallidraama valmimine ületas rahvusvahelise uudiskünnise

Kinoportaali kirjutab: "Kalevi lugu põhineb tõsielulistell sündmustel ja leiab aset 1990. aasta suvel. Nõukogude Liit on varisemas kokkuvarisemise äärel ja väikesed Balti rahvad näevad vaeva, et taastada oma kaotatud iseseisvus. Nõukogude Liidu korvpallimeistrivõistlused algavad sügavalt lõhestunud ühiskonna taustal. Eelkõige seisab kaaluka otsuse ees Eesti meeskond Kalev. Kuna riigi iseseisvus on näiliselt käeulatuses, on avaliku arvamus vastu Eesti koondise osalemisele NSV Liidu meistrivõistlustel. Professionaalsete sportlastena teeb meeskond ebapopulaarse valiku."

Ehkki võtted on jõudnud lõppstaadiumisse, on need koroonapandeemia tõttu praegu siiski pausil. Ove Mustingu, Martin Alguse ja Mehis Pihla käe all valmivat ning Allfilmi toodetavat suurfilmi "Kalev" on kinodesse oodata 2022. aastal. Peategelasteks on ennast tõestav noormängija Gert Kullamäe, tulihingeline kapten Aivar Kuusmaa ja range, meeskonda hoidev peatreener Jaak Salumets. Mängivad Mait Malmsten, Reimo Sagor, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv, Rauno Polman ja teised.