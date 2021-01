Kas tuleb meelde? 5 unustusehõlma vajunud skandaali Hollywoodi vanadest aegadest

Kirjanik ja filmiajaloolane Diana McLellan uuris aga sellest samas filmist alles jäänud kaadreid, kuna tema ülesanne oli analüüsida Garbo erinevaid rolle. Seda tehes sattus naine peale kaadritagustele fotodele, kus on näha Marlene Dietrichi . See tõestab, et ta oli siiski filmis, mille olemasolu ta eitas. Miks ta valetas?

1925. aastal astus 19-aastane Garbo üles filmis "The Joyless Street", kus lõi kaasa ka Dietrich, kes oli siis 23-aastane. Dietrich väitis hiljem, et tema kohe kindlasti selles filmis ei osalenud ja kuna ühtegi koopiat pole säilinud, siis ei saanud keegi ka tõestada, et ta valetab.

Mõlemad näitlejad saabusid Hollywoodi Euroopast umbes samal ajal ja mõlema kohta räägiti, et nad on biseksuaalsed. Nad eitasid kõiki nende kohta üles kerkinud kuulujutte, mille kohaselt olid nad ka armukesed.

Kui Crawford 1943. aastal MGM-ist lahkus, maksis naine neile 50 000 dollarit. Paljud arvavad, et see oli nö. võla tasumine filmi leidmise ja hävitamise eest.

Crawford oli MGMi jaoks üks suurimaid staare ning kui stuudiobossid said teada, et naine osales teismelisena (tõenäoliselt ka alaealisena) pornograafilises lühifilmis "Velvet Lips", asusid nad suure tuhinaga seda taga otsima, et kõik tõestusmaterjalid hävitada.

Enne, kui temast kujunes filmistaar, osales Crawford vähemalt ühes pornograafilises filmis. Juttude kohaselt kulutas filmistuudio MGM mitu aastat ja sadu tuhandeid dollareid, et see film üles leida ja hävitada, sest keegi ei tohtinud teada saada maailma suurima staari kunagisest pornorollist.

McLellani kogutud andmete kohaselt oligi Garbo ja Dietrichi vahel "The Joyless Street" võtetel tormiline armuafäär. See sai küll kiiresti läbi ja kuna filmist midagi alles ei jäänud, siis eeldati, et keegi ei saa sellest ka kunagi teada. Dietrich olevat oma sõbrale ja kirjanikule Sam Taylorile hiljem öelnud, et Garbo oli ebaintelligentne "Skandinaavia laps", kes kandis musta aluspesu.

Jean Harlow, Joan Crawford ja Judy Garland tegid filmistuudio nõudmisel abordi

Praegu see nii enam pole, aga vanas Hollywoodis kontrollisid filmistuudiod oma näitlejate elusid. See tähendas ka seda, et nende kuumim naisnäitleja, kes meelitas mehi kinno, ei tohtinud abielluda ega rasedaks jääda. Kui Jean Harlow jäi afäärist William Powelliga rasedaks, saatis stuudio ta haiglassse psedonüümi all "puhkama".

Bette Davis, Joan Crawford, Judy Garland, Tallulah Bankhead, Jeanette McDonald, Lana Turner ja Dorothy Dandridge tegid kõik abordi, mille aitasid korraldada filmistuudiod ja tihtipeale naiste endi soovide vastaselt.

Charlie Chaplini noored naised

Chaplin abiellus kokku neli korda. Esmalt, kui ta oli 29-aastane ja viimane kord 54-aastasena. Tema pruutide vanused jäid aga enamjaolt samaks. Esimene abielu oli 16-aastase Mildred Harrisega, teine samuti 16-aastase Lolita McMurryga, kuid nad abiellusid Mehhikos, sest Californias oli nii noorega abiellumine karistatav. Lühikest aega kestnud abielu lõppes muidugi skandaaliga, mis määris korralikult Chaplini head nime. Seejärel abiellus Chaplin 20-aastase Pauline Levyga ja viimane kord 18-aastase Oona O'Neillga.

Clark Gable teenis raha geimehena

Clark Gable oli Hollywoodi kuningas ja seda õigusega. Ta osales niivõrd paljudes legendaarsetes Hollywoodi kuldajastu filmides, et temast suuremat staari ei saanudki olla. Ta oli ka väga tuntud naistemees, kuid sellele kuvandile vaatamata selgusid hiljem detailid tema minevikust, mis maalisid hoopis teistsuguse pildi. Raamatus "Clark Gable: Tormented Star" selgus, et Gable töötas raha teenimiseks geimehena ning jagas nö. teeneid karjääri edasi liikumise ja raha eest.

Räägitakse, et ta ei tahtnud üldse esialgu oma kuulsaimas filmis "Gone with the Wind" osaleda, sest selle esialgne režissöör oli George Cukor, kes väidetavalt teadis ka Gable'i elust ja tööst enne kuulsaks saamist. See oli ka põhjus, miks ei tahtnud Gable temaga koos töötada, kuid kõik laabus, kui režissöör vallandati ja Victor Fleminguga asendati. Seda kõike on raske tõestada, aga tundub, et mingi terake tõtt siin siiski on.