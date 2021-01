Ausõna, pole teinud! Chuck Norrise esindaja eitab märulitähe osalemist Kapitooliumi mässul

Internetis levitati fotot Washingtonis aset leidnud Trumpi pooldajate laamendamisest, millel justkui oleks osalenud ka kuulus märulitäht Chuck Norris . Mehe mänedžer Erik Kritzer kinnitas The Assiociated Pressile, et " Texase korravalvuri" kangelasel pole pildiga mingit pistmist.

"Chuck Norris viibib oma pere seltsis Texases," ütles ta, mööndes et pildile jäänud mees on Norrisega küll mõnevõrra sarnane, kuid mitte nii kena. Oma toetust Donald Trumpile on näitleja varem avalikult väljendanud.