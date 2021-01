ETV pidas sobimatuks, voogedastusplatvormid näitavad: värvikas Linnar Priimägi jõudis teleekraanidele

Manfred Vainokivi skandaalne ja elujaatav dokumentaalfilm “Mephistopheles” sai Tallinna kinodes linastuda vaid poolteist nädalat, kuid on tänaseks Covid-19 viirusest tingitud raskustest ja suurtest piirangutest hoolimata kogunud kinodes üle Eesti rohkem kui 1300 vaataja. See on kinolevis toimuvat silmas pidades väga hea tulemus. Filmi saab suurelt ekraanilt näha veel Tartus ja teistes väiksemates kinodes üle Eesti.