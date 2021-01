ARVUSTUS | Kas Thelma ja Louise? Või siiski Grace ja Frankie? Väärikad diivad astuvad lahingusse geidest abikaasade vastu

Sari jutustab kahest pensioniealisest abielupaarist, kelle meespooled tunnistavad ühel päeval, 70-aastastena oma naistele, et nad on geid ja tahavad omavahel abielluda.

Nende naised erinevad teineteisest kardinaalselt. Grace (Jane Fonda) on glamuurne, sarkastiline ja edukas ärinaine, Frankie (Lily Tomlin) jällegi Grace`i täielik vastand - spirituaalne hipi. Sarja alguses antakse meile kohe teada, et naised ei salli teineteist absoluutselt.

Lõppude lõpuks panebki see olukord vaatajaid neile kaasa tundma ja tasapisi seob see kentsakas situatsioon neid omavahel üha enam. Grace`ist ja Frankiest kujunevad lähedased, teineteisele tuge pakkuvad sõbrannad ehk midagi Thelma ja Louise`iga võrreldavat.

Sarja üks parimaid külgi on kindlasti see, et selle osad on lühikesed - nende vältel ei jõua igav hakata, vaid alati tekib tahtmine edasi vaadata. Ühtlasi puudub ka tüüpiline ameerikalik "ergutav" ja kohustuslik taustanaer.

Sarja keskmeks on igihaljad teemad nagu sõprus, lojaalsus, tervis ja armastus.