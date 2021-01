Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: südamlik peredraama maalilises Toscanas ja ummikus politseinik juurdlusega hingehaavu ravimas

"Armastusega Itaaliast" on imekaunis Toscanas toimuv südamlik lugu isast ja pojast. Londoni boheemlasest kunstnik Robert (Liam Neeson) naaseb Itaaliasse võõrandunud poja Jackiga (Micheál Richardson), et hiljuti surnud naiselt päranduseks saadud maja ruttu maha müüa. Kuid kumbki ei lootnud kord ilusat villat nii kehvas seisus eest leida... Pidevalt tülitseval isal ja pojal ei taha renoveerimine sujuda. Kuna Robertil pole üldse ehituskogemust, siis peab ta otsima abi värvikatelt kohalikelt. Nende seas on ka tõsine Kate (Lindsy Duncan), kes teenib elatist villade müügiga ning köidab kärmelt Roberti tähelepanu. Jackile peegeldab maja seisukord emaga veedetud õnnelike aegade mälestuste otsinguid. Ta armub peagi elurõõmsasse noorde itaallannast kokka Nataliasse (Valeria Bilello), kes aitab oma kohaliku trahteri maitseelamustega nii keha kui ka hinge turgutada, kuni paari areneva suhte seab ohtu Natalia armukade ja ähvardav endine abikaasa.

Elisa Huubi on lisandunud hinnatud BBC sarja ''Järvepealne'' teine põnev hooaeg ''Järvepealne: Portselantüdruk''. Hiljuti Sydneysse naasnud politseiuurija Robin Griffin üritab oma eluga taas järjele saada. Kui Bondi rannale uhtub Aasiast pärit neiu laip, näib, et tapja leidmiseks pole erilist lootust, ent siis taipab Robin, et "portselantüdruk" polnud ainus, kes suri. Robin loodab, et juurdlus aitab tal taastuda, paraku on tal isiklikke probleeme. Painatuna tütrest, kelle ta pärast sündi ära andis, igatseb Robin teda leida, ent pelgab ta viljastamise asjaoludest rääkida. Juurdlus viib Robini linna süngeimatesse nurgatagustesse ning lähemale ta enda varjatud südamesaladustele.

