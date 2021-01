Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: paeluvad persoonilood ja tume afäär Kreekas

"Jaanuari kaks palet" ("The Two Faces of January", 2014)

Põnevik. On aasta 1962. Glamuurne Ameerika abielupaar, kahtlast äri ajav karismaatiline Chester (Viggo Mortensen, "Sõrmuste isanda" filmid) ja tema kaunis noor kaasa Colette (Kirsten Dunst, "Melanhoolia") saabuvad Ateenasse. Nad tutvuvad kreeka keelt kõneleva ameeriklase Rydaliga (Oscar Isaac, "Ohtlik sõit"), kes töötab Kreekas giidina. Peagi mässib paarike aga oma uue tuttava tumedatesse afääridesse, mille tagajärjel tekivad pinged, paranoiad ja lahvatab armukadedus. Vaata filmi tasuta.