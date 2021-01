5 näitlejat, kes on tuntust kogunud ka kirjanikena

1.James Franco

Südameid murdva naeratusega täht on üks nõutumaid näitlejaid, kuid lisaks sellele on ta mitme raamatu autor, omandanud hariduse inglise kirjanduse ja filoloogia alal ning jätkab filosoogia doktorantuuris. Tema sulest on ilmunud näiteks jutukogumik "Palo Alto."

2.Carrie Fisher

Printsess Leia rolliga "Tähesõdades" maailmakuulsaks saanud näitlejanna üllatas publikut väga kiitva kriitika osaliseks saanud raamatuga "Postcards from the Edge", millest sai hiljem ka samanimeline film, ning üllitas veel lisaks mitu lustakat bestsellerit.

3.Hugh Laurie

Tõeline multitalent, kes on teinud tipptasemel sporti, laulab, mängib pilli ning, jah, ka kirjutab. Üllatas publikut juba oma esikromaaniga "The Gun Seller", mis jutustab palgamõrvariks kujunenud endisest briti sõjaväekaptenist.

4.David Walliams

Tema ekstsentriline briti huumor on naerutanud miljoneid täiskasvanud vaatajaid, kuid kirjandusteoste publik ei ületa enamjaolt 15 eluaasta künnist. "Ratburger" ja "Gangsta Granny" on mõned pealkirjad loetelust, mis köidavad just veel mitte täiskasvanuikka jõudnud lugejaid.

5.Steve Martin

Kõigi stand up-komöödiate isa alustas kirjandustegevusega 1990ndatel, kui mõned tema tekstid avaldati The New Yorkeris. Hiljem lisandusid esimene romaan "The Shopgirl" ja "The Pleasure of My Company”.