Telia filmisoovitused uueks nädalaks: sünged probleemid mõisamajas ja lahutusest toibujate peoparadiis

"Pesa" ("The Nest", 2020)

Pingeline draama. Loo tegevus leiab aset 1980ndatel. Briti juurtega ärimees Rory O'Hara (Jude Law, "Anna Karenina") kolib koos ameeriklannast abikaasa Allisoni (Carrie Coon, "Kadunud") ja lastega Inglismaale. Nad asuvad elama uhkesse mõisamajja ning näivad nautivat unistuste elustiili, mis sisaldab muuhulgas uhkeid pidusid ja hobuste kasvatamist. Peagi hakkab aga selguma, et särava fassaadi taga peituvad ebamugavad ja sünged probleemid, mida edasi eirata on võimatu.



"Lahutusklubi" ("Divorce Club", 2020)

Prantsuse komöödia. Ben on olnud viis aastat õnnelikus abielus. Ta armastab oma kaunist kaasat väga. Kuid ühel päeval saab ta suure hoobi - selgub, et kaasa petab teda. Teeb seda Beni ülemusega! Ja kogemata sisselülitatud mikrofonide tõttu ka kõigi kuuldes! Ben langeb masendusse. Juhuslikult kohtub ta väga jõuka tuttavaga, kelle luksusvillast saab ajapikku "lahutusklubi" - peoparadiis ja varjupaik kõigile lahutuse üle elanud sõpradele!

"Kass ja hiir salamissioonil" ("Spycies", 2019)

Kaks politseinikest eriagenti peavad lahendama salajase mineraali röövi loo. Probleemiks on see, et mõlemad on harjunud töötama eranditult oma, partneri omadest kardinaalselt erinevate meetoditega. Ja ka iseloomudelt on kangelased kui tuli ja vesi. Filmi tegelased räägivad eesti keeles, neile andsid oma hääle Aleksander Ots (Vladimir), Mikk Jürjens (Hector), Evelin Võigemast (Mia), Erki Aule (Kapten Kotor), Priit Öövel (Doc), Karin Aule (Chloe), Priit Pius (Gepard).

"Wayward Pines" (2016)

Ulmeseriaali teine hooaeg. Kujutage ette Ameerika unelmate linna, kus on ilusad majad, hoolitsetud murud ja lapsed mängivad tänavatel... Kuid sellel kohal on ka omad miinused, sealt ei saa lahkuda ja ka suhtlemine välismaailmaga ei ole võimalik. Kui arvad, et oled hulluks läinud, peab see olema Wayward Pines. Sarja on tootnud legendaarne müsteeriumimeister M. Night Shyamalan. Vaata seriaali FOX NOW äpis.

"Kojutulek" ("Gui la", 2014)