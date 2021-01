94. Kinoveebi Jututuba | Kas Marveli "WandaVision" on siis tõesti nii erakordne?

"Kinoveebi Jututoa" 94. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite ( Amazon Prime Video Netflix , Apple TV+ jne) abil vaadanud.Seejärel võetakse ette filmiuudised meilt ja mujalt.Saate viimases osas jagatakse koduseid filmi - ja seriaalisoovitusi.Sisukord:

0:00 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Cobra Kai, The Boys, History of Swear Words, The Queen's Gambit, One Night in Miami, Best of Stand-Ups 2020, WandaVision, Dr. Stone, Log Horizon, The Terror: Infamy, Brooklyn Nine-Nine, The Closet, The Call, Love 911, Pretend It’s a City, Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer.)

2:17:06 Filmiuudised meilt ja mujalt:

- 2:17:47 Netflixi laseb igal nädalal välja ühe uue filmi.

- 2:29:52 Järjekordsed edasilükkamised.

- 2:34:11 Darren Aronofsky ja Brendan Fraser teevad koos filmi.

- 2:38:29 Russo vendade ja Tom Hollandi uus film "Cherry".

- 2:41:26 Amazoni "Sõrmuste isanda" seriaal sai ametliku sünopsise.

- 2:45:45 "Mortal Kombati" filmi esimesed pildid ei luba midagi head.

2:57:59 Nädala filmi - ja seriaalisoovitused.

Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: rrnovod@gmail.com või Kinoveeb.ee Facebookis.

Kõik saated on leitavad ka Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.