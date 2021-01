Filmilaenutuse ja Eesti linateoste aeg: mida vaatasid möödunud aastal Telia kliendid?

Tema sõnu on eriti hea meel selle üle, et 2020. aasta kõige enam laenutatud filmiks kerkis Telia Sisuleidjas kodumaine “Talve”. Kokku pääses eelmise aasta vaadatuimate filmide esikümnesse aga koguni 5 linateost, mis loodud Eestis või mis otseselt Eestiga seotud: “Talve”, “Sipsik”, “Tenet”, “Vanamehe film” ja “Ott Tänak: The Movie”.