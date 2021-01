Igavlev teismeline ei leia kodus asu? 14 Netflixi filmi noortele

Igatahes aitavad need filmid meil teismelisi paremini mõista - kui see üldse võimalik on. Siin on Netflixi parimad palad neile ja nendest, kelle jaoks kestab tee lapsepõlvest täiskasvanuikka.

1) Spirited away (Hayao Miyazaki, 2001)

Teismeliseiga on see, mis seob lapsepõlve ja täiskasvanuperioodi ja väga harva on seda nii piltilusalt, ohtlikult ja filosoofiliselt esitatud nagu Spirited Aways - filmis, mis tõi Hayao Miyazakile tema ainsa Hollywoodi Oscari. Film räägib väikesest tüdrukust nimega Chihiro, kes otsib imedemaailmas oma sigadeks muutunud vanemaid.

2) Eighth Grade (Bo Burnham, 2018)

See on Bo Burnhami keeruliselt geniaalne portree teismeliseeast läbi Kayla (Elsie Fisher) silmade. Tüdruk ei sobitu oma klassikaaslastega ja üritab maailmale ennast avada läbi YouTube kanali. See on film, mis analüüsib noorte omavahelisi suhteid seoses sotsiaalmeediaga ja teeb seda teisiti kui iialgi varem.

3) Easy A (Will Gluck, 2010)

Kui palju halba on romantilised komöödiad teismelistele tüdrukutele teinud ! Seda näitab meile Emma Stone teismeliste filmis, kus tüdrukut hüütakse koolis hooraks ja sellest väsinuna otsustab ta nendega nõustuda. Tema kättemaksuplaanil on ka tagajärjed, kuid ta maalib meile möödaminnes pildi noorte naiste kahepalgelisuse kohta, lisades sellele doosi hädavajalikku romantikat.

4) See you yesterday (Stefon Bristol, 2019)

Teismelistele mõeldud žanr ja sci-fi? Jah, see on võimalik ja seda kõike näitab meile täiuslikult Stefon Bristol. Selles filmis ehitavad kaks teismelist ajamasina, et ennetada ühe nende venna surma politseinike käe läbi, kuid kõik see, mis nende geniaalset plaani ümbritseb, on kriitika Ameerika politseirassismi suhtes, samuti uurimistöö teistsuguste teismeliste kohta.

5) Your name (Makoto Shinkai, 2016)