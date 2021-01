Must kangelane valge mehe häälega?! Eestiski linastuv animafilm põhjustas ookeani taga järjekordse rassivaidluse

Detsembris ka Eesti kinoekraanidele jõudnud film "Hing" on pahandanud Ameerika Ühendriikide mustanahaliste kogukonda. Mustanahalise peaosalise Joe inglisekeelset teksti esitab USA versioonis Jamie Foxx , kes ongi nahavärvilt tume, kuid Euroopa turule dubleerituna on nii Joe kui teiste mustanahaliste karakterite hääled pandud kõlama valgete näitlejate suu läbi. Nii dubleerib näiteks eestikeelses versioonis Joe`d Tõnn Lamp.

Teema on filmitegijate jaoks tundlik, sest nahavärvi käsitlemine linateostes on üha suurema tähelepanu all. Nende nimel vastas süüdistustele hollandlasest filmiajakirjanik Alex Dudok de Wit, kes põhjendas näitlejate valikut sellega, et paljudes riikides, seal hulgas ka näiteks Lõuna-Koreas ja Jaapanis oleks mustanahaliste näitlejate leidmine sisuliselt võimatu, seega tuleb Joe`l ja tema fännidel leppida kohalike artistide häältega. Samas peab ta enda sõnul pisut veidraks seda, et näiteks Skandinaavias või Portugalis pole sellega toime tuldud.