Karjääripööre: Liam Neesonist võib saada komöödiatäht kultusliku naljafilmi uusversioonis

"See kas lõpetab mu karjääri igaveseks või suunab selle sootuks teistsugustele radadele, ma tõesti ei tea," naljatas Neeson intervjuus. Enamiku oma edukast kinominevikust on Neeson pühendanud draamadele, kuid sarnane minevik on tegelikult ka Leslie Nielsenil, keda me siiski enim tunneme koomiliste rollide järgi. Ka Nielsen oli tunnustatud draamanäitleja, enne kui ta koomikutalent 1980. aastal filmis "Lennuk" õitsele lõi.