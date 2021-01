Ohtralt animatsioone ja skandaalne Rannamaja: mida eelistasid möödunud aastal Go3 vaatajad?

„Kuidas taltsutada lohet 3" (How To Train Your Dragon: The Hidden World, 2019) - animatsioon

Filmide edetabelisse jõudis palju animatsioone ilmselt seetõttu, et Go3-s on need eestikeelse pealelugemisega ja see aitas koroona ajal peredes lapsi tundide viisi tegevuses hoida. Huvitav on, et topi jõudsid tõusta ka mõned Disney hitid nagu „Autod 3" ning „Kaunitar ja koletis", kuigi koostöö Disney teoste näitamiseks algas alles aasta lõpus. „Ott Tänak - The Movie" filmi edu oli ootuspärane, Go3 eksklusiiv „Ott Tänak - The Movie: seriaal" jäi napilt topp 10-st välja.