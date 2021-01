Kino siiski saab: Docpoint toob vaatajate ette kuus uut Eesti dokumentaali

Kaastootmisfilmidest esilinastub Taani, Rootsi ja Eesti koostöös valminud vaimukas “Teel taevasse” , mille režissöör on Carl Olsson. Tegu on musta huumori võtmes looga matusebüroo igapäevatööst ning paratamatutest jaburustest ja paradoksidest, mida selle vajaliku kuid süngeks peetud töö juures esineb.

Esilinastub ka Ukraina ja Eesti koostöös valminud “Sõda ja puuhobune” , mille keskmes on Anatoli Ljutjuk, Tallinna vanalinnas Laboratooriumi tänaval asuva Ukraina kultuurikeskuse rajaja. Mees, kes on andnud mungavande teha iga päev kasvõi väike heategu, ei suuda Ukrainas lahvatanud sõja ees ükskõikseks jääda ning asub missioonile, et aidata rindejoonele ette jäänud inimesi ning koostada seal juhtunud imetegudest raamat.

DocPointil esilinastub ka Soomes elava eestlasest režissööri Tiina Madissoni tundlik filmilugu väikesest Nepaali külast, kus on tänaseni tavaks varateismelised neiud abielulepingusse sõlmida. Lapspruutide komme on küll ametlikult seadusega keelatud, aga traditsioonilise perekonna norme on raske murda. Filmi “Nepaali mõrsja” heli on salvestanud meie legendaarne helimees Mart-Kessel Otsa.