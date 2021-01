Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: kodumaine põlvkondade konflikt, pohmellis endine lapsdetektiiv ja keskeakriisis pahad poisid

Südamlik kodumaine draama. " Rain " on magusvalus lugu lapsepõlve lõppemisest, vendlusest, armastusest ja sõprusest. Filmi keskmes on kolm meest - 12-aastane Ats, temast tükk maad vanem vend Rain ja range isa Kalju. Kui täiskasvanud Rain ootamatult lapsepõlvekoju naaseb, tekivad tema ja isa vahel konfliktid. Samal ajal armub mees aga salapärase taustaga Aleksandrasse. Läbi kolme peategelase joonistub välja kolme eri põlvkonna maailmatunnetus. Filmi peaosas teeb suurepärase rolli Indrek Ojari ("O2"), teistes osades Marcus Borkmann, Rein Oja ("Maria paradiis"), Laine Mägi ("Eestlanna Pariisis") jt. "Raini" lavastas Janno Jürgens ("Distants").

"Lapsdetektiiv" ("The Kid Detective", 2020)

Draamakomöödia. Kunagine kuulus lapsdetektiiv Abe (Adam Brody, "Pulmaöö peitusemäng") on nüüd kolmekümnendates eluaastates. Ta lahendab ikka veel samu lamedaid ja ettearvatavaid "saladusi", tiksudes enesehaletsuses ning pidevas pohmeluses. Kuid ühel päeval saabub tema juurde naiivsevõitu uus klient, kes asetab mehe lauale esimese tõelise juhtumi - Abe peab välja selgitama, kes mõrvas naise kallima.

" Pahad poisid kogu eluks" ("Bad Boys For Life", 2020)

Krimikomöödia, uus film "Pahade poiste" sarjast. Legendaarsed detektiivid Marcus ja Mike on tagasi, kuid neid kimbutavad uued väljakutsed - karjäärimuutus ja keskeakriis. Mehed liituvad Miami politsei uue eliitüksusega. Nende esimene missioon uuel ametipostil on julma Armando Armasi - Miami narkokartelli halastamatu liidri - vahele võtmine ja trellide taha saatmine. Filmi peaosades mängivad Will Smith ("Mehed mustas") ja Martin Lawrence ("Suure Mamma maja"). Filmi leiad tasuta filmiriiulist.