Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: kutse David Vseviovi sünnipäevale ja Nicole Kidman leinava emana

„Vseviov‟ on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmikõppejõust ja rahva poolt armastatud raadiohäälest, kes on suutnud ka kõige kuivemad ajaloosündmused müstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - mõttevool, milles lugu ja aeg põimuvad, näitamaks üksikute hetkede suuremat tähendust. Tema ümber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema sündmusterohkel sünnipäeval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme.

Elisa Huubis on nüüd uue tulijana vaadatav vene sari ''Armastuse uurimine''. Nadežda Poljakova on kolme lapse ema ja andekas uurija. Lapsed on tema elu mõte, kuid töö on tema kirg! Jagades end kodu ja tapmiste uurimise vahel, läheneb Nadežda uurimistele ebastandardselt. Intuitiivselt teeb ta kindlaks peamise ja ehitab sellele oma versiooni. Kangelanna endine mees, alampolkovnik Poljakov, töötab samuti politseis ja talle ei meeldi Nadežda naasemine tööle. Pealegi märkab ta, et naise suhted uue ülemuse major Krjukoviga hakkavad väljuma tööalase suhte piiridest. Kahe tugeva karakteri kooslus, huumor ja vastastikune sümpaatia aitavad Poljakoval ja Krjukovil võidelda kuritegevusega ning leida tee oma tunneteni.