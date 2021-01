David Lynch 75! Kuulsa režissööri 9 mõtlemapanevat tsitaati

2."Kõik minu filmid pöörlevad imelike maailmade ümber. Nende maailmade, kuhu sul pole võimalik minna muidu, kui neid ise luues. See on see, mis mind kino juures paelub: minna iga kord üha veidramasse maailma."

3."Intuitsioon on kõige võti: me teame rohkem, kui arvame."

4."Tõeliselt tähtsad unenäod on need, mida näed ärkvel olles."

5."Ma ei ole sugugi pioneer. Asju tehakse mitte selleks, et esimene olla, vaid seetõttu, et neid armastatakse."

8."Asuda keset pimedust ja segadust tundub mulle põnev. Kui neist välja tuled, näed maailma sellisena, nagu see on."

9."Müsteerium, mida ma enim armastan, on elu magnetism. Imeline on teada, et enamikest asjadest ei tea me midagi."