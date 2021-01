Go3 filmisoovitused nädalavahetuseks: maailma ohtlikeim mäng ja Vin Dieseli superinimene

„Jumanji: järgmine tase" (Jumaji: The Next Level, 2019)

Filmis "Jumanji: järgmine tase" on jõuk tagasi, kuid mäng on muutunud. Päästmaks üht endi seast, naasevad nad Jumanjisse, kus selgub, et kõik on teisiti. Maailma ohtlikemas mängus ootavad mängijaid ees tundmatud ja avastamata paigad, viljatutest kõrbetest lumiste mägedeni.