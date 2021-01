Üha enam kassahitte viibib: ka Emily Blunti õudusfilmi järg nihkub tulevikku

Pärast pereisa Lee eneseohverdust, et päästa oma laste elu, on ema Evelyn sunnitud senise kodu maha jätma. Pere asub teele, et leida ellujäänuid, kellega võiks jõud ühendada. Kuid peagi selgub, et heli kaudu jahti pidavad võikad elukad pole ainsad, kes liivaribalt kõrvale astudes su elu kallale kipuvad. Filmi kaasstsenarist, lavastaja ja üks osatäitjaid on John Krasinski (tuntud telesarjast Kontor), naispeaosas on Emily Blunt (Sicario, 2015), meespeaosas Cillian Murphy (Inception, 2010), kõrvalosades astuvad üles Millicent Simmonds (Kena vaikne kohake, 2018), Noah Jupe (Kena vaikne kohake, 2018), Djimon Hounsou (Kapten Marvel, 2019) jt.