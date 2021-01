Telia filmisoovitused uueks nädalaks: hiilgav naissõdalane ja bravuurikas narkomemm

Disney stuudio loodud seiklusfilm. Kuulsa sõdalase tütar Mulan on hakkaja ja sihikindel neiu. Tema kodumaad ehk Hiina keisririiki ründavad vaenlased ja iga majapidamine peab riigi kaitseks saatma sõtta ühe mehe. Kuna Mulani isa on juba vana ja põdur, otsustab neiu end meheks maskeerida ja läheb tema asemel armeesse. Mulanist saab hiilgav sõdalane, ent tütarlaps peab pidevalt elama hirmuäratavas teadmises, et tema suur saladus võib ilmsiks tulla.