Täna 40.sünnipäeva tähistav Kinomaja valmistub kardinaalseks noorenduskuuriks

1902. aastal aadressil Uus tänav 3 valminud uusrenessanss-stiilis kivimaja autor on arhitekt Otto Schott. Läbi aja on hoones paiknenud Hollandi konsuli residents, meditsiiniraamatukogu, kommunaalkorterid ja ETKVLi söökla. 1975. aastal algasid hoones põhjalikud renoveerimistööd ning Poola restauraatorid andsid Kinomaja Eesti Kinoliidule üle 1980. aasta detsembris, maja avati ametlikult 26. jaanuaril 1981. Pidulikust sündmusest valmis Tallinnfilmi ringvaade " Nõukogude Eesti ."

"Kinomaja on olnud läbi aastate justkui NATO vihmavari, pakkudes alternatiivi peavoolu ideoloogiatele - olgu nendeks siis kas nõukogude perioodi kallutatud filmid või kaasaja kommertskino," kinnitas Eesti Kinoliidu juhatuse esimees, režissöör ja produtsent Ülo Pikkov . "Kinomaja on olnud Eesti filmikogukonna süda, elades üle ka trööstitud 1990ndad kui Nõukogude Liidu lagunemise järel kogu kodumaine filmitootmine kokku kukkus," lisas Pikkov, kelle sõnul haldab Kinomaja täna Kinoliit ja lisaks toob filmitegijaid igapäevaselt majja ka Eesti Filmi Instituut.

Kinoliidu tegevjuht Kadri Vaas tõdes et üritusi hetkel Kinomajas ei toimu. "Enne pandeemia algust korraldasime lasteseansse, mis olid väga menukad, aga praegu käivad siin ainult liidu ja filmiinstituudi tööga seotud inimesed. Terviseohutuse huvides ei ole meil võimalik kahjuks ka Kinomajale väärilist sünnipäevapidu korraldada," tõdes ta, et endisaegse meluga võrreldes on Kinomajas vaikne.