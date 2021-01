Tartust algav ümbermaailmareis keskendub linnapoeesiale

Vaatamisele tulevad dokumentaalfilmid, mis lahkavad erinevaid linnalisi nähtusi ja probleeme. "PUSH" ja "Havanna katustelt" keskenduvad hetkel ühele kõige problemaatilisemale teemale maailma linnades, milleks on väärilise elukoha leidmine kõigile elanikele. "Maailm jalge ees" on ühe mehe sõnulseletamatu soov kõndida jala läbi kõik New Yorgi tänavad ning kogeda linna kõige ehedamal viisil. "306 Hollywood" on aga maagiliste sugemetega lugu sellest, kuidas õde-vend otsustavad pärast oma vanaema surma tema maja käsitleda kui arheoloogilist väljakaevamist, et teda maha jäänud esemete toel sügavamalt mõista. "Natura Urbana" uurib Berliinile iseloomulikku taltsutamata linnaloodust ning seda, kuidas võib tekkida linnadesse enneolematu liigirikkus.