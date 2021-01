Nicolas Cage kohe esilinastuvast filmist: "See on ilmselt kõige metsikum asi, mida teinud olen!"

Jaapani päritolu režissööri Sion Sono käe all valminud linateoses kehastub Nicolas Cage pangaröövliks. "See on ilmselt kõige metsikum film, mida kunagi teinud olen - eks see ütleb juba üht-teist," lausu näitleja ise filmi tutvustuseks.

Filmi omandiõigused kuuluvad firmale RLJE Films, mille teatel on publik filmi suhtes juba kannatamatuks muutunud. "Prisoners of the Ghostland" on nende sõnul järgmine näide meeldivast koostööst Cage`iga. Sellele eelnesid menukad Mandy "Color Out of Space" ja "Mandy". Lisaks Cage`ile löövad kaasa Sofia Boutella (Muumia), Nick Cassavetes (Face/Off), Bill Moseley (Texas Chainsaw), Tak Sakaguchi (Tokyo Tribe) ning Yuzuka Nakaya (The Forest of Love). Cage`i kehastatava kriminaalist Hero ülesandeks on vanglast vabanemise vahetuskaubana päästa kuberneri lapselaps, kes on kaduma läinud üleloomulikus pimedas universumis nimega Ghostland.