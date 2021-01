Eesti hinnatuim stsenarist Martin Algus: "Kas olete varem näinud, kuidas Peeter Oja tooli külge seotud Marko Matveret piinab?"

Praeguseks on Martini stsenaariumi põhjal filmitud Elisa originaalsari „Valguses ja varjus" publikule kättesaadav juba kolm kuud ning stsenarist on vaatajate poolt juba ka tagasisidet kuulnud. Verivärske „Tulejoonel" sari veel aga kogub tuntust ja vaatajate kiidusõnu. ""Valguses ja varjus" on saanud väga positiivset tagasisidet. "Tulejoonel" on praegu veel nii uus sari, et polegi palju tagasisidet saanud, aga olen siit-sealt ikka ka positiivset kuulnud. Plahvatusohtliku teema kõrval on selles sarjas ka haruldaselt palju Eesti tippnäitlejaid koos, neid on seal põnev erinevates kombinatsioonides suhtlemas näha. Olete näiteks varem näinud, kuidas Peeter Oja tooli külge seotud Marko Matveret piinab? Režissöör Ergo Kuld on meie meeskonnaga tõsiselt asja kallal ja kõik sarjas toimuvad plahvatused tuli reaalselt korraldada. See oli tiimile mitmes mõttes väga keeruline väljakutse," räägib Algus. „Tulejoonel" sarja uued osad laekuvad hetkel nädalase vahega Elisa Huubi, vaatamisküpsed on praeguseks viis osa kuuest. „Meie mastaape arvestades on see sari üsna suurejooneline ettevõtmine, toimub plahvatusi ja tagaajamist, näeme uudseid tegelaskujusid, pinge kruvib tõusvas joones kuni viimase plahvatuseni välja," soovitab Algus sarja kõigil vaadata.