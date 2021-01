Pääru Oja viikingirolliks valmistudes: "Sari ei pretendeeri ajaloolisele tõele!"

"Eks ma muidugi lugesin üht ja teist sellel eesmärgil lisaks. Ajalugu on mind ikka huvitanud, samuti need rahvad, kes siit on üle käinud," tõdeb ta. "Aga ei tasu ära unustada, et see on ikkagi sari ega pretendeeri sajaprotsendilisele ajaloolisele tõele."