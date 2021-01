Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: uhiuus suurfilm ja Pedro Almodóvari valus vananemine

Elisa videolaenutusest näeb nüüd eelmise aasta lõpus esilinastunud ülemaailmset suurfilmi ''Wonder Woman 1984'' - küll aga tasub vaatamisega olla kiire, sest film on videolaenutuses üleval AINULT kuu aega. Wonder Womani järgmine seiklus viib ta 1980. aastatel vastamisi kahe uue vaenlasega. Diana (Gal Gadot) elab oma elu tavaliste inimeste keskel, kelle edukuse mõõdupuuks on maine vara. Ja kuigi ta teab oma täielike võimeid, otsustab ta oma päevatööga jätkata ning neid vaid ööpimeduses kasutada. Ühel hetkel tuleb naisel mängu panna kogu oma jõud, tarkus ja julgus, sest välja ilmuvad kaks uut vaenlast, Max Lord ja Cheetah. Filmis teevad veel kaasa Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright ja Connie Nielsen.