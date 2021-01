ARVUSTUS | Kloonitud naise 20 nägu ehk näitlemise tippklass ulmesarjas

„Orphan Black" on küll juba mitu aastat tagasi finaalini jõudnud linateos, millest ei ole siiani paljud veel kuulnudki, aga mis väärib meenutamist ja (uuesti) vaatamist. Ingliskeelsete televaatajate poolt palavalt armastatud „Must orb" on noppinud aastate jooksul erinevad auhindu, kuid jäänud eestlastele tänaseni peidetud aardeks.

Aastatel 2013-2017 vändatud Kanada ulmeseriaal annab vaatajale enneolematu kogemuse oma põneva sisuga, aga vähem oluline pole kindlasti ka peategelasi kehastava Tatiana Maslany osavus näitlejana. Just, te lugesite õigesti, Maslany roll on kehastuda viie hooaja jooksul ligi kahekümneks isenäoliseks tegelaskujuks. Nad on ühevanused kloonid, kes laboriuuringute tõttu maailma erinevatesse otsadesse elama on sattunud ja nüüd ükshaaval teineteise eksistentsist aimu hakkavad saama. Sarjas on juhtfiguuriks karmi olekuga üksikema Sarah, kes ühel päeval metroos transporti oodates näeb pealt, kuidas rongi ette hüppab temaga väga sarnase näoga naisterahvas. Sarah'le ei tundu see vaid kokkusattumusena ja ta hakkab asja omal käel uurima. See viib aga noore naise avastuseni, milleni poleks keegi pidanud kunagi jõudma - ta on kloonitud ja teda on veel mitu!

Jäägu igale televaatajale võimalus iga tegelasega ise tutvust teha ja miks mitte ka oma lemmik valida, sest valikut tõesti on, aga mõnega neist teeksin teid siiski tuttavaks. Lisaks iirlasest kasuema juures kasvanud Sarah'le, mängib Maslany seriaali jooksul veel vaimselt äärmiselt ebastabiilset Ida-Euroopast pärit Helenat, kes on täiesti ettearvamatu. Helena ei räägi palju oma minevikust, kuid tema oskused ja käitumine annavad aimu, et teda on õpetatud tapma ja need õpetajad pole teda just kõige paremates tingimustes kasvatanud.