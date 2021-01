Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: Wonder Woman enne ja pärast ning väikeste naiste Oscarile püüelnud seiklused

On aasta 1984. Diana ( Gal Gadot , " Wonder Woman ") töötab Smithsoniani muuseumis, tehes samal ajal saladuskatte varjus Wonder Womanina kangelastegusid. Tööl kohtub ta häbeliku Barbaraga (Kristen Wiig, "Pruutneitsid"). Kui selgub, et üks muuseumis asuvatest esemetest on maagiline, täituvad kõik nende salasoovid. Kuid ka kuri ärimees Max Lord (Pedro Pascal, "Troonide mäng") tahab soovikivi endale. Peagi satub ohtu terve planeedi saatus.