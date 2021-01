Go3 filmisoovitused nädalavahetuseks: muhe hüvastijätt okupatsiooniajaga ja pahade poiste taasühinemine

Lauri Randla komöödia "Hüvasti, NSVL" on film Tarkkinenide pere värvikast elust Eestis nõukaaja viimastel aastatel. Johannes sünnib eriskummalisse ingerisoome perre. Kui tema ema otsustab Soome tööle minna, jääb poiss Sillamäele vanavanemate kasvatada. Johannesel tuleb hakata üksinda elu tōsiasju avastama. Ta armub kōrvuni kooliõde Verasse, kakleb, riskib, saab karistada... ja taustal laguneb kurjuse impeerium, mida peeti igaveseks. Aga Leninid langevad, peale tungivad värvilised barbid ja reklaamid, taanduvad krokodill geenad ja tossavad moskvitšid... ja uksed läände lüüakse valla!

„ Pahad poisid kogu eluks" (Bad boys for life, 2020)

Pahad poisid Mike Lowrey (Will Smith) ja Marcus Burnett (Martin Lawrence) on jälle koos, et teha viimane ühine sõit kauaoodatud filmis „Pahad poisid kogu eluks".