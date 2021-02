DocPoint Tallinn kutsub toetama taasavatud kinosid ja toob eesti dokumentaalid suurele ekraanile

29. jaanuari õhtul saabunud info valitsuse otsuse kohta pani DocPoint Tallinna korraldajad valiku ette, kuidas paaripäevase etteteatamisega saabunud kinode avamisele reageerida. “Tänu meie väiksele töökale meeskonnale ning eesti filmitegijate paindlikkusele saime valmis plaani, kuidas saabunud võimalust ära kasutada ja osa linastusi ka kinode Sõprus ja Artis saalidesse tuua. Otsustasime, et suurele ekraanile jõuavad vaid verivärsked kodumaised filmid ja seda igapäevaselt mõlemas kinos paralleelselt, et luua vaatajatele maksimaalselt turvalised tingimused,” selgitab festivali kommunikatsioonijuht Dagmar Reinolt.

Olukord on unikaalne, sest filme on võimalik kinodes vaadata paralleelselt samal päeval toimuvate kodumaiste esilinastustega Elisa Stage platvormil. “Programmi osas võtsime vastu otsuse, et igal päeval linastub üks kodumaine film veebikinos ja kahe linastusega on sama film ka Artises ja Sõpruses. Näiteks 2. veebruaril festivali avav “Sea aasta” jõuab lisaks veebile samal päeval kokku nelja linastusega ka kinodesse. Nii anname võimaluse neile, kes soovivad filme näha kinos, aga tagame ka niigi 50% täituvuse puhul võimalikult suure hajutatuse dokumentaalisõpradele,” ütleb Reinolt.