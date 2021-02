TREILERID | Kumu avab filmihooaja pühendusega Alvar Aaltole, kokku mängitakse 13 tõsielufilmi

Tegevuskunsti elavast klassikust Marina Abramovićist on tehtud hulk filme, kaasmaalasest Serbia režissööri Boris Miljkovići „Kojutulek. Marina Abramović ja tema lapsed” (Homecoming, Marina Abramović and Her Children) paistab silma ülevaatlikkuse ja põhjalikkusega: Abramović räägib siin oma lapsepõlvest, kujunemisest, inspiratsioonist, üksindusest ja paljust muust, taustaks kunstniku retrospektiivnäituse avamine sünnilinnas Belgradis.

1937. aastal Chicagos asutatud disainikooli The New Bauhaus loojast László Moholy-Nagyst räägib USA režissööri Alysa Nahmiase film „The New Bauhaus. Moholy-Nagy elu ja loomepärand” (The New Bauhaus: The Life and Legacy of Moholy-Nagy).