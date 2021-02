Telia filmisoovitused käesolevaks nädalaks: vanaisa De Niro, ohtralt õudust ja pinget

"Antebellum: Väljavalitu" ("Antebellum", 2020)

Hirmuäratav õuduspõnevik. Filmi peategelane on edukas kirjanik Veronica Henley (Janelle Monáe, "Kuuvalgus"). Ta on lõpetamas oma uut raamatut tutvustavat ringreisi, et seejärel sõita koju abikaasa ja tütre juurde. Kuid üleöö kõik muutub. Naine satub õõvastavasse paralleelreaalsusesse, kus ta seisab silmitsi mineviku deemonitega. Veronica peab end ümbritseva müsteeriumi lahendama enne kui on liiga hilja.

"Inimjaht" ("The Hunt", 2020)



Õuduspõnevik. Kaksteist võõrast ärkavad üles keset lagendikku. Neil pole õrna aimugi, kus nad on või kuidas nad sinna sattusid. Peagi selgub, et internetis on käivitatud julm mäng, mille käigus jahitakse spordi ja lõbu eesmärgil inimesi. Satiirilises võtmes lool on aga varuks veel hulganisti väga ootamatuid ja üllatavaid süžeepöördeid… Mängivad Hilary Swank ("Miljoni dollari tüdruk"), Ike Barinholtz ("Suitsiidisalk"), Wayne Duvall ("Lincoln") jt.

"Sõda vanaisaga" ("The War With Grandpa", 2020)

Komöödia. Eakas Ed (Robert De Niro, "Kohtumine äiaga") ei saa enam omapäi hakkama. Et teda mitte vanadekodusse panna, võtab tütre pere ta enda juurde elama. Ent see tähendab, et Edi lapselaps Peter (Oakes Fegley, "Minu sõber lohe") peab oma toast välja kolima. Poiss hakkab oma sõprade abiga vanaisa vastu igasuguseid riukaid sepitsema, et too minema peletada. Selgub aga, et Ed pole mingi nõrguke – ta alustab koos teiste vanameestega koolipoiste vastu täiemahulist sõda! Teistes osades Uma Thurman ("Kill Bill"), Christopher Walken ("Pulp Fiction") jt.

"Erakordne härra Rogers" ("It's a Beautiful Day in the Neighbourhood", 2019)