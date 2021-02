TOP 3 | Need on odasangar Magnus Kirdi lemmikfilmid

3. “The Boy Who Harnessed the Wind” (2019)

Uurisime ka, kui palju üldse spordi ja muude igapäevatoimetuste kõrvalt on aega filme ja seriaale vaadata. “Kui õhtuti trennist jõuan, siis taustaks käib ikka telekas, aga väga palju ma sellesse süveneda ei jõua. Teistpidi on suvel, kui käib võistlushooaeg, siis on enne hea sarju või filme vaadata, et päeva sisustada ja mõtteid eemale saada. Viimane seriaal, mida vaatasin, oli “Blacklist” ja soovitaks kindlasti ka “Moneyheisti” vaadata!”